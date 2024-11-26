Алексей Попов: «Сейчас внимания со стороны СМИ ко мне больше, чем во время карьеры»

Бывший лидер «Амкара» и чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о своей популярности в отечественных СМИ.

«Я остр на язык: функционеры за это меня не любят, а вот вашим коллегам [журналистам] такая моя черта понравилась — начали пользоваться, хайповать. Я ведь не сам названиваю, если моё мнение приносит клики - окей. Со стороны СМИ ко мне даже больше внимания, чем во время карьеры», - рассуждает Попов для Sport24.

Попов после завершения карьеры регулярно комментирует инфоповоды в российском футболе. Ранее Попов оценил вероятность отставки сербского тренера ЦСКА Марко Николича. А также посоветовал главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову лучше выражать свои мысли.