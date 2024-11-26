Мы уже сообщали, что 42-летний Василий Березуцкий нашёл себе новую работу - он стал главным тренером азербайджанского «Сабаха». Сейчас выяснилось, когда бывший защитник московского ЦСКА дебютирует в своём новом качестве. Пресс-служба «Сабаха» сообщила, что Березуцкий дебютирует 29 ноября в игре против «Сабаила». Информацию цитирует «ВсеПроСпорт»

- Да, команда сыграет против «Сабаила» под руководством Березуцкого, - подтвердила пресс-служба нового клуба Березуцкого.

В настоящий момент «Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице азербайджанского чемпионата.