«Не думаю о том, что я лидер «Спартака» — Барко

Аргентинский хавбек «Спартака» Эсекьель Барко поделился комментарием о том, чувствует ли он себя лидером «красно-белых».

«Не думаю о том, что я лидер «Спартака». Единственное, о чем я думаю, — это играть за команду, помогать ей», — цитирует Барко портал «РБ Спорт».

Футболист отметил, что «Спартак» является великим клубом, и ему нравится играть за «красно-белых».

Барко выступает за «Спартак» с июля этого года. В составе команды он принял участие в 19 встречах с учетом всех турниров, забил семь голов и записал в свой актив шесть ассистов.

После 16 туров подопечные Деяна Станковича занимают четвертое место в чемпионате России, набрав 31 очко.