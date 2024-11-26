​Хомуха: «Факел» оказался очень неуступчивым»

В российском футболе прошли матчи шестнадцатого тура, московское «Динамо» сыграло с воронежским «Факелом», но не сумело одержать победу - матч закончился со счетом 1:1. Экс-футболист таких клубов, как питерский «Зенит» и московский ЦСКА, Дмитрий Хомуха, поведал о том, чего, на его взгляд, не хватило московскому «Динамо» для победы над аутсайдером.

- Все знают, что «Факел» — очень неуступчивая команда, играющая с первой и до последней минуты. И в этом матче они это продемонстрировали на последней минуте, - цитирует слова Хомухи Vprognoze.ru.

Сейчас «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.