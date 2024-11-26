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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ориньо: «Глушаков сможет привести «Спартак» к чемпионству»

26 Ноября 2024 • 18:44 Комментировать

Защитник «Химок» Ориньо считает, что «Спартак» может стать чемпионом России, если главным тренером команды станет Денис Глушаков.

«Наверное, Глушаков сможет привести «Спартак» к чемпионству, если возглавит команду. Он легенда этого клуба. Я верю в него, потенциал есть!» - цитирует Ориньо «РБ Спорт».

Ранее Денис Глушаков шутил, что «Спартак» станет чемпионом тогда, когда он будет находиться на тренерском мостике. «Красно-белые» в последний раз выигрывали титул Премьер-лиги в 2017 году, когда Глушаков был капитаном.

Напомним, что в сентябре Глушаков покинул «Химки». После этого полузащитник стал выступать за ростовский СКА в Медиалиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Денис Глушаков Ориньо ещё теги
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