«Шансы «Динамо» на чемпионство постепенно тают» — Колыванов

Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался о перспективах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

— «Динамо» не забирает очки в матчах, где лидер обязан выигрывать. Пока наблюдается тенденция упущенных возможностей, поэтому шансы «Динамо» на чемпионство постепенно тают, — приводит слова Колыванова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России подопечные Марцела Лички провели 16 матчей, в которых набрали 31 очко. За счет такого количества баллов «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице.

Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет восемь баллов.