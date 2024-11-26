Федорищев — о коррупции в судействе: «Нет фактов, но это существует»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о своём заявлении.

Ранее он сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

«Нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать», — цитирует Федорищева «РБ Спорт».

После 16 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Игоря Осинькина 15 очков.

В следующем туре самарский коллектив встретится на выезде с «Зенитом». Игра пройдет 1 декабря.