Валерий Овчинников предположил, что будет, если ЦСКА займёт шестое место

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников порассуждал о том, что будет, если московский ЦСКА по итогу текущего футбольного сезона займёт в турнирной таблице РПЛ шестое место.

«Думаю, если ЦСКА закончит чемпионат на шестом месте, то будет смена власти. И смена тренера, без этого никак. В своё время был президент Гинер, при нём клуб был чемпионом. Пришёл банк, и эти финансисты загнали ЦСКА за Можай», - делится Овчинников для Legalbet.

Напомним, что ЦСКА тренирует с прошедшего лета сербский тренер Марко Николич. В турнирной таблице по итогу 16 туров армейский клуб расположился на шестом месте с 27 баллами. От первой пятёрки отставание составляет четыре балла.