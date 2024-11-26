В Госдуме отреагировали на заявление о коррупции в футбольном судействе

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв дал комментарий по поводу слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Последний заявил, что получил информацию от представителя «Крыльев Советов» о коррупции в футбольном судействе.

«Это достаточно серьёзное обвинение. И поэтому губернатор Самарской области должен в обязательном порядке обратиться в правоохранительные органы. Это серьёзное обвинение не должно остаться без внимания», - цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

В то же время Свищёв отметил, что губернатору нужно разобраться и с «Крыльями Советов», если клуб на самом деле участвовал в незаконных схемах.

«Крылья Советов» после шестнадцати туров чемпионата России занимают двенадцатое место в турнирной таблице.