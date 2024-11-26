РФС сделал заявление после появления информации о коррупции в судействе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у него есть информация о коррупции в судействе. По словам Федорищева, он узнал о долге «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей. Эти деньги должны были получить предполагаемые преступники, участвующие в незаконной схеме.

На слова Федорищева отреагировал Российский футбольный союз. В заявлении РФС подчёркивает решительность в борьбе за честную игру. Союз напомнил, что в 2022 году инициировал расследование, по результатам которого последовали дисквалификации.

«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы», - говорится в заявлении РФС.

В то же время РФС выразил готовность содействовать в ходе расследования.