Губерниев отреагировал на заявление о коррупции в судействе в России

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на громкое заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Последний заявил о поступившей информации о долге клуба в 36 миллионов рублей. Речь идёт о предполагаемой преступной схеме в области футбольного судейства.

«Какие новости! Вне сомнений, должны подключиться компетентные органы и наказать проклятых коррупционеров», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Крылья Советов» после шестнадцати сыгранных туров располагаются на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Самарская команда смогла набрать пятнадцать очков.