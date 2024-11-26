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Губерниев отреагировал на заявление о коррупции в судействе в России

26 Ноября 2024 • 17:58 Комментировать

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на громкое заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Последний заявил о поступившей информации о долге клуба в 36 миллионов рублей. Речь идёт о предполагаемой преступной схеме в области футбольного судейства.

«Какие новости! Вне сомнений, должны подключиться компетентные органы и наказать проклятых коррупционеров», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Крылья Советов» после шестнадцати сыгранных туров располагаются на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Самарская команда смогла набрать пятнадцать очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Губерниев Вячеслав Федорищев ещё теги
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