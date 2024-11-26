Агент полузащитника самарских «Крыльев Советов» Франко Орозко Эрнан Берман специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе к своему клиенту со стороны других российских футбольных клубов.

«Есть ли к Франко интерес из Российской премьер-лиги? Ко мне никто не обращался, по условиям, он возвращается зимой в «Ланус», - делится Берман с нашим корреспондентом.

Ранее сообщалось, что грядущей зимой Орозко вернётся в аргентинский «Ланус», так как самарский клуб не будет его выкупать. В текущем сезоне легионер в 15 встречах за «Крылья» забил три гола, все – в рамках РПЛ.