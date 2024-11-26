«Крылья Советов» отреагировали на слова губернатора Самарской области о коррупции в судействе

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, заявил о том, что от функционера «Крыльев Советов» он узнал о долге клуба в 36 миллионов рублей. «Крылышки» должны неким предполагаемым преступникам, которые участвуют в коррупционных схемах с судейством.

«Крылья Советов» перепубликовали заявление Федорищева и сопроводили публикацию двумя хэштегами: «Чистый спорт» и «Время действовать».

На текущий момент «Крылья Советов» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В шестнадцати прошедших турах команда Игоря Осинькина смогла набрать 15 очков.