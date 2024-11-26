Лапочкин — о заявлении Федорищева: «Это плохой звонок для «Крыльев Советов»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе.

Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе.

«Звонок плохой, в первую очередь, для «Крыльев». Если все подтвердится, нужно будет применять санкции к клубу и арбитрам, которые судили их матчи», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

После 16 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Игоря Осинькина 15 набранных очков.