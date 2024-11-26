Глава РПЛ Алаев отреагировал за громкое заявление о коррупции в судействе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев всколыхнул футбольную Россию громким заявлением. По словам Федорищева, ему сообщили о долге «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей. Клуб должен вероятным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. На заявление Федорищева отреагировал Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги.

По словам Алаева, РПЛ нетерпима к коррупции в спорте, и слова Федорищева нужно рассматривать серьёзно.

«Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола», - говорится в заявлении Алаева.

Также Алаев отметил, что РПЛ провела мониторинг судейского корпуса и предложила идеи для повышения эффективности и прозрачности. Идеи будут рассмотрены в декабре на заседании исполкома РФС.

Алаев подчеркнул, что РПЛ выступает за прозрачность и открытость судейского корпуса.