Джикия: «Химки» хотят продолжать играть в РПЛ и Кубке

Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился комментарием о том, что его команда пока продолжает борьбу в Кубке России.

«Всегда хочется играть как можно больше игр. И тот факт, что мы до сих пор участвуем в двух турнирах — это хороший показатель», — заявил Джикия Legalbet.

Футболист отметил, что «Химки» хотят продолжать борьбу на двух фронтах и улучшать свои результаты.

По итогам 16 туров «Химки» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Завтра, 27 ноября, подмосковный коллектив сыграет в гостях с «Уралом» в рамках четвертьфинала Кубка России Пути регионов. Начало поединка запланировано на 16:00 по столичному времени.