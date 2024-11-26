Кривцов рассказал, как продление Кордобы повлияло на «Краснодар»

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов поделился комментарием о новом контракте нападающего команды Джона Кордобы.
«Продление контракта Кордобы повлияло на команду только положительно. Джон — один из самых важных футболистов в «Краснодаре», — приводит слова Кривцова Legalbet.
Игрок добавил, что в настоящий момент считает Кордобу лучшим нападающим чемпионата России.
Напомним, Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В начале ноября «быки» продлили трудовой договор с 31-летним колумбийцем до лета 2027 года.
В этом сезоне Кордоба забил восемь мячей и сделал пять голевых передач в 16 играх с учетом всех турниров.
Бан пользователя