Орещук: «Только «Краснодар» опустился на строчку ниже, и сразу началось»

Функционер и агент Роман Орещук заявил, что не видит трагедии в том, что «Краснодар» опустился в турнирной таблице на второе место. И встал на защиту главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

«Почему нет? Он справляется, команда лидирует. Только «Краснодар» опустился на строчку ниже, и сразу началось: справится Мусаев или не справится. Он уже второй год даёт результат, а вторая строчка в прошлом сезоне – это также результат», - делится Орещук для «Спорт день за днём».

Напомним, что из-за ничьей с «Химками» «Краснодар» отстал от «Зенита» с первого места на один балл по итогу 16 прошедших туров РПЛ. 38 очков у «быков» и 39 очков у действующего чемпиона России.