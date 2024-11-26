«Батраков может стать мировой звездой» — Антич

Бывший футболист «Химок» Никола Антич поделился комментарием об игре атакующего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков — топ, открытие сезона, очень качественный игрок. Алексей может стать мировой звездой, но ему нужно еще год-два поиграть в РПЛ, чтобы закрепиться», — приводит слова Антича портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет пять миллионов евро.