Гладилин ответил, реально ли «Спартаку» догнать «Зенит» в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, реально ли московской команде догнать «Зенит» в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Красно-белые» сейчас идут четвёртыми, отставая от лидирующих питерцев на восемь зачётных баллов (31 против 39).

«Теоретически «Спартаку» реально догнать «Зенит», практически – нет», - цитирует Гладилина «Чемпионат».

По словам Гладилина, фаворитами в гонке за чемпионский титул Премьер-лиги являются «Зенит» и «Краснодар». «Спартак» же, по словам ветерана футбола, будет бороться за финиш в тройке сильнейших.

«Если реально оценить ситуацию, сейчас разрыв восемь очков, «Зенит» должен уступить минимум три матча, а «Спартак» – победить везде, не сыграв вничью. Это нереально», - сказал Гладилин.

Отметим, что «Спартак» в последний раз выигрывал чемпионат России в сезоне 2016/2017.