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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Я абсолютно не понял замен Мусаева»

26 Ноября 2024 • 16:49 Комментировать
Химки
2:2
Краснодар

Российский тренер «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос о том, в чём ошибся наставник «Краснодара» Мурад Мусаев в игре с «Химками».

Напомним, в игре 16-го тура чемпионата России «Краснодар» на последних секундах упустил победу над «Химками». Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Я абсолютно не понял замен Мусаева. То есть, он уверовал в свою непогрешимость? Три замены, которые были сделаны при счете 1:0, как мне кажется, совершенно не нужны были», — приводит слова Радимова портал «РБ Спорт».

После 16 туров «Краснодар» находится на второй строчке в Российской премьер-лиге, имея на счету 38 баллов. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.

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