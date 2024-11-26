Клубы РПЛ платят за судейство? Губернатор Самарской области сделал громкое заявление и назвал сумму долга

Вячеслав Федорищев, который занимает пост губернатора Самарской области, сделал громкое заявление о судействе в российском футболе. Федорищев дал понять, что клубы Российской премьер-лиги вынуждены платить за судейство.

«Два месяца назад пришёл один из функционеров «Крыльев Советов» и сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитывайте за «Крылья». У нас есть ещё один долг, порядка 36 миллионов рублей. Я у него спросил, на что это. Он ответил: «Я не могу вам рассказать, потому что это преступление. Вам знать не надо».

В конце концов он мне рассказал. Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», - сказал Федорищев на заседании.

«Крылья Советов» сейчас занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России.