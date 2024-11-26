Радимов: «Угальде будет посильнее Кордобы»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о форварде «Спартака» Манфреде Угальде и нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

Радимов рассказал, что прочитал слова Андрея Червиченко о том, что тот лучше бы отдал 15 миллионов евро за Кордобу, а не за Угальде.

«Но вот я, честно говоря, не уверен, особенно в свете того, что Угальде адаптировался и Угальде моложе. Мне кажется, Угальде будет посильнее Кордобы», — приводит слова Радимова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России, забив 12 голов. На счету 31-летнего Кордобы 8 мячей.