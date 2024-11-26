Джикия дал совет Соболеву на фоне критики

Александр Соболев сталкивается с критикой после летнего трансфера из «Спартака» в «Зенит». Негатив в адрес футболиста выражают фанаты обоих клубов. Совет Соболеву дал его бывший одноклубник – защитник Георгий Джикия.

«Как выступать Соболеву в такой ситуации? Не сдаваться и двигаться вперёд!» - цитирует Джикию «РБ Спорт».

После перехода в «Зенит» Александр Соболев поучаствовал в 13 официальных матчах команды. В них нападающий записал на свой счёт два гола и один голевой пас на партнёра.

«Зенит» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Питерцы набрали 39 очков в 16 турах.