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Пономарёв: «ЦСКА надо уволить Николича и назначить Игнашевича»

26 Ноября 2024 • 16:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
30.11 16:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о работе Марко Николича на посту главного тренера «армейцев».

Эксперт считает, что у ЦСКА нет никакой игры, и команда неспособна вести борьбу за медали РПЛ.

— Руководству ЦСКА надо уволить Николича и назначить Игнашевича. Это будет правильно. Надо доверять своему, бывшему «армейцу», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

ЦСКА находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 баллов в 16 турах. Отставание «красно-синих» от призовой тройки составляет семь очков.

В следующем туре подопечные Николича примут на своем поле казанский «Рубин».

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