Агент подтвердил уход Орозко из «Крыльев Советов»

Агент полузащитника Франко Орозко Эрнан Берман подтвердил, что футболист покинет самарские «Крылья Советов» грядущей зимой.

«Это правда, что Франко уйдёт из «Крыльев Советов» этой зимой. Ему не поступило предложение остаться. Орозко вернется в «Ланус», - сказал Берман телеканалу «Матч ТВ».

В текущем сезоне Орозко провёл за «Крылья» 15 матчей во всех турнирах. В них футболисту удалось оформить три гола, все – в рамках Российской премьер-лиги.

Самарский клуб по итогу прошедших выходных обыграл грозненский «Ахмат» дома и с 15 баллами разместился на 12-м месте турнирной таблицы.