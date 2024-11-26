Антич: «Бабич счастлив в «Спартаке»

Бывший футболист «Химок» Никола Антич высказался о своём соотечественнике Срджане Бабиче, который выступает за московский «Спартак».

«Мы с ним общаемся. Он говорил, что «Спартак» — большой клуб, что в команде все нормально, что он счастлив. Конечно, он доволен тем, что играет в «Спартаке», — приводит слова Антича «РБ Спорт».

Бабич перебрался в «Спартак» летом 2023 года. В этом сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и сделал одну результативную передачу.

Трудовой договор 28-летнего Бабича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.