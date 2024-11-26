Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев дал комментарий после травмы, полученной на выходных после отражения пенальти в матче против «Ахмата».

«Всё нормально. Сегодня поеду на МРТ, проведу дополнительное обследование. Перелома нет, и это радует. Так что посмотрим, что скажут. Спасибо всем болельщикам за переживания. В социальных сетях много написали. Приятно, что люди переживают и поддерживают. Это важная часть спорта», - сказал Ломаев на видео в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Напомним, что «Крылья Советов» обыграли дома «Ахмат» на выходных со счётом 2:1. Победа самарцев была волевой.