В зимнее трансферное окно состав «Спартака» может измениться. Как сообщает портал TodoFichajes, «Лас-Пальмас» попытается подписать нападающего Виллиана Жозе, не оправдавшего ожиданий в России.

В 12 матчах за «Спартак» после летнего трансфера Виллиан Жозе забил только один гол. Источник отмечает, что 33-летний футболист уже хочет вернуться в Испанию.

В новостной заметке также говорится о том, что «Спартак» будет требовать за Виллиана Жозе 1 миллион евро. «Лас-Пальмас» будет работать над тем, чтобы снизить стоимость потенциальной сделки.

«Лас-Пальмас» сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.