Только один клуб РПЛ обратился в ЭСК после тура РПЛ

На выходных в Российской премьер-лиге проходили матчи шестнадцатого тура. По их итогам только один клуб направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Этим клубом оказался «Факел».

«Факел» попросил ЭСК разобрать момент, возникший в концовке первого тайма матча с «Динамо». Тогда судья не назначил пенальти после контакта мяча с рукой Роберто Фернандеса.

Напомним, что «Факел» вырвал ничью в домашнем матче против «Динамо» - 1:1. На текущий момент с 13 очками в кармане воронежцы располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице российского чемпионата.