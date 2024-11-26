Секу Койта: «ЦСКА беспокоят текущие выступления»

Нападающий ЦСКА Секу Койта поделился комментарием о текущих результатах команды.

Футболист заявил, что ЦСКА приложит все усилия для улучшения ситуации.

— Конечно, команду беспокоят текущие выступления, команда расстроена. Но мы постараемся сделать все возможное, чтобы выйти из этого трудного положения, — приводит слова Койта «Чемпионат».

По итогам 16 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 27 набранных очков.

В следующем туре подопечные Марко Николича примут у себя дома «Рубин». Игра между командами пройдет в субботу, 30 ноября.