Мирзов: «Не согласны с 13-м местом в РПЛ»

Атакующий полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов оценил текущее турнирное положение команды. После шестнадцати туров «Химки» располагаются лишь на 13-й строчке, то есть в зоне стыковых игр.

По словам Мирзова, «Химки» довольствуются тем, что есть. В то же время игроки настроены улучшать ситуацию.

«Все равно мы будем стараться исправлять ситуацию, потому что никто в команде не согласен с тем местом в таблице, на котором мы находимся сейчас», - цитирует Мирзова «Спорт-Экспресс».

В 2024 году «Химки» проведут ещё два матча Премьер-лиги. Оба будут гостевыми – против «Локомотива» (1 декабря) и «Динамо» (8 декабря).