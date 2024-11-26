Генич ответил, пойдёт ли «Спартак» за Даку зимой

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном переходе форварда «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак».

Ранее «красно-белые» уже пытались приобрести албанца прошлой зимой, однако казанцы своего нападающего не отпустили.

— Пойдет ли «Спартак» за Даку зимой? Нет. Почему он должен за ним идти? — сказал Генич в эфире программы «Коммент.Шоу».

При этом эксперт отметил, что многое будет зависеть от нового спортивного директора «Спартака», если это будет иностранец, то он легко может сказать, что привезет такого Даку с другой лиги за 6 миллионов евро, а не за 15, которые будет просить «Рубин».

В этом сезоне 26-летний Даку забил восемь голов и сделал четыре ассиста в 16 играх во всех турнирах.