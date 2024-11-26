Жирков назвал последних топ-защитников в России

Экс-футболист национальной сборной России Юрий Жирков назвал последних защитников в стране, которые выступали на топовом уровне.

«Игнашевич, братья Березуцкие, Анюков. Таких много на самом деле. Дня не хватит, чтобы перечислить всех», - цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент сборная России проводит только товарищеские матчи. От официальных игр команда отстранена из-за санкций, которые почти три года назад в отношении РФС ввели УЕФА и ФИФА. В ноябре сборная России в товарищеских матчах разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0). В следующий раз команда соберётся в марте.