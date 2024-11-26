Мирзов оценил тренера «Химок» Артигу

Атакующий полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о главном тренере команды – о Франке Артиге. По словам Мирзова, Артига является человеком, с которым приятно работать. Футболист отметил, что испанский специалист не паркует на футбольном поле «автобус» и не заставляет игроков просто выбивать мяч вперёд.

«Понятно, что у кого-нибудь может не хватать чего-либо в футбольном плане, но все равно, на первый план всегда выходит человеческий фактор, а он – это тот человек, за которого всегда хочется биться и играть. Он добрый, позитивный, открытый, а с таким человеком всегда приятно работать», - цитирует Мирзова «Спорт-Экспресс».

После шестнадцати туров Российской премьер-лиги «Химки» располагаются на тринадцатой позиции в турнирной таблице, то есть находятся в зоне стыковых игр. Команда Франка Артиги смогла набрать 13 очков. В следующем туре чемпионата «Химки» будут играть против «Локомотива» на выезде. Матч пройдёт в первый день зимы.