Безруков назвал топ-лигу, которая подойдёт Даку

Хавбек казанского «Рубина» Руслан Безруков поделился комментарием о возможном переезде форварда команды Мирлинда Даку в европейский клуб.

По мнению Безрукова, Даку действительно может быть востребован в Европе.

«С его стилистикой игры, мне кажется, он хорошо бы подошел в АПЛ, чтобы цепляться за мячи впереди. Он — игрок по типу Холанна, если говорить по манере игры», — цитирует Безрукова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний Даку появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, восемь раз поразил ворота соперников и стал автором четырех ассистов.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость албанского нападающего в шесть миллионов евро.