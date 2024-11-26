Глушаков назвал единственного игрока «Спартака», который мог бы заиграть в чемпионском составе 2017 года

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, кто из действующего состава «красно-белых» мог бы заиграть в чемпионской команде.

— Там серьезная компания была. Понятно, что Барко был бы в обойме, но не факт, что играл бы, — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

25-летний Барко выступает за «Спартак» с минувшего лета, перебравшись из «Ривер Плейт».

Напомним, Глушаков защищал цвета «красно-белых» с 2013 по 2019 год. За это время полузащитник вместе с командой выиграл золото РПЛ и Суперкубок России.

Стоит сказать, что чемпионский титул в сезоне-2016/17 является последним для «Спартака» на сегодняшний день.