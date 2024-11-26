Вингер «Крыльев Советов» Франко Орозко покинет самарский клуб после окончания первой части сезона РПЛ.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», «Крылья Советов» не станут выкупать контракт 22-летнего аргентинца у «Лануса», поэтому футболист вернется на родину.

Напомним, «Крылья Советов» арендовали Орозко у «Лануса» в феврале текущего года. Срок соглашения истекает 31 декабря.

В составе самарского коллектива Орозко принял участие в 27 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив одну результативную передачу.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость аргентинца составляет два с половиной миллиона евро.