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Тороп объяснил, почему не боится играть после столкновения с Алипом

26 Ноября 2024 • 14:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
30.11 16:30

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос, стало ли ему сложнее играть в плане психологии после серьёзной травмы лица.

«Вроде бы нет. Я вообще не помню того столкновения с Алипом, поэтому, может быть, из-за этого не чувствую какого-то страха», — цитирует Торопа пресс-служба «армейцев».

В текущем сезоне 21-летний Тороп принял участие в семи матчах Кубка России, в которых пропустил два гола и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Сегодня, 26 ноября, ЦСКА примет «Рубин» в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ, начало — в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Тороп

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