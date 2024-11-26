Александр Мостовой считает Угальде открытием сезона

Футбольный эксперт Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прогрессе Манфреда Угальде и ближайших перспективах «красно-белых».

- Для вас Угальде в этом сезоне стал открытием? Все-таки вторая половина прошлого сезона у него получилась провальная.

- Да, это открытие. В том году, когда его купили, мы к нему присматривались, и было видно, что парень неплохой и у него есть много хороших качеств. Возможно, ему не хватает мощи и габаритов для нападающего, но он берет другим: хорошей скоростью, движением, открыванием. Причем неплохо борется с большими защитниками. У него трудно отнять мяч, он здорово закрывает его корпусом. В этом сезоне Манфред молодец, раскрывается.

- Многих смущала его цена.

- И меня тоже. Мы же не знали, кто такой Угальде. Но я еще тогда сказал, что за него не просто так отдали большие деньги. За ним же следили.

- Сейчас стоимость Угальде уже не кажется завышенной? Ему 22 года, и наверняка можно хорошо заработать на его продаже.

- По любому она была завышена. Когда мы говорим о трансферах в нашу страну, цена всегда завышена. На этом же все зарабатывают деньги. А куда его можно продать? Вряд ли кто-то за него заплатит 30 миллионов. А так он и здесь хорошо себя чувствует. У него хорошая зарплата.

- В «Спартаке» давно не было таких форвардов. С кем можно сравнить Угальде по манере игры?

- Я бы не с кем его не стал сравнивать.

- Уход Соболева явно пошел Угальде на пользу, в отличие от самого Александра. Как думаете, он прогадал с переходом в «Зенит»?

- Нет, конечно. Почему прогадал? Он станет чемпионом России. В «Зените» человек восемь сидят на лавке и получают золотые медали, выходя на поле в двух-трех матчах. Я за свою жизнь кого только не видел в футболе. Бывает, два мяча человек забьет, а потом ходит с поднятым носом. Ужас! Соболев правильно сделал. Играет в «Зените», станет чемпионом.

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- У «Спартака» уже четыре победы подряд в чемпионате с общим счетом 13:2, но впереди матч с «Краснодаром» на выезде. «Быки» еще не проигрывали в этом сезоне. Что «Спартаку» нужно сделать, чтобы победить?

- Если отмотать немного назад, после неудачного матча «Спартака» с «Краснодаром» в Москве, все начали хаять Станковича. Я сказал, что такое бывает. А следующая встреча у «красно-белых» была с ЦСКА. Я говорю: «Вот «Спартак» возьмет, и обыграет «армейцев», и что вы скажете тогда»? Никто в это не верил. Говорили, что ЦСКА сейчас в порядке, что там Николич. У нас любят так говорить, особенно те, кто футбол видит с деревьев или с последних этажей Москва-Сити. А «Спартак» взял и прибил «армейцев». И все те, кто шумел, попритихли. Я говорю: «Подождите, сейчас еще и «Локомотив» обыграем». И команда это сделала. В итоге четыре победы подряд. Все закрыли рты. Уже Николич стал плохой, Галактионов не такой. В конце сезона посмотрим, что и чего. Остаюсь при своем мнении, что «Спартак» с этим составом должен быть в тройке.

- Отставание команды Станковича от лидирующего «Зенита» - 8 очков. Может, реально замахнуться на самое высокое место?

- Конечно. Еще все возможно. Сейчас в матче с «Краснодаром» многое будет решаться. Если выиграют «красно-белые», все запоют по-другому.

- Тогда есть шанс обойти «Локомотив» уже в ближайшем туре.

- «Локомотив» - это команда-сюрприз. Он не должен быть в тройке. У него уже есть сбои. «Краснодар» его обыграл, «Спартак» обыграл. По составу «Динамо» и «Спартак» лучше.

Елена Григорьевская