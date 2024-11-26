Кобелев предположил, как «Крылья Советов» завершат сезон

Российский тренер Андрей Кобелев поделился мнением о перспективах самарских «Крыльев Советов» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.
«Мне кажется, «Крылья Советов» избегут стыков. Был не фарт в начале, но сейчас команда обретает определённые кондиции. Поэтому мне за «Крылья» не страшно», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
После 16 туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 15 баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч самарская команда проведет против петербургского «Зенита» на выезде. Встреча состоится в воскресенье, 1 декабря, начало – 16:30 по московскому времени.
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