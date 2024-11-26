Ткачук: «Халк и Витсель — самые сильные легионеры в истории РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Денис Ткачук ответил на вопрос о том, выделялись ли экс-игроки «сине-бело-голубых» Халк и Аксель Витсель на фоне остальных.

«Это самые сильные легионеры в истории нашего чемпионата в своих амплуа. Они очень быстро переключаются, все быстро забывают», — приводит слова Ткачука Metaratings.

Ткачук отметил, что они никогда не расстраивались и долго не отмечали победу, так как после матча сразу начинали думать в следующей игре.

Напомним, Халк и Витсель пришли в «Зенит» в 2012 году. Бразилец выступал за «сине-бело-голубых» до 2016 года, а бельгиец покинул клуб в 2017 году.