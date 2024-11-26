Глушаков: «Когда характера нет, «Спартак» может проиграть любой команде»

Бывший футболист столичного «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с журналистами поведал о том, от чего зависят результаты «красно-белых».

«Спартак» всегда играет примерно в один и тот же футбол. Когда команда с характером, она побеждает. Когда характера нет, «Спартак» может проиграть любой команде. Всё зависит от настроя», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

В последнем поединке чемпионата России «красно-белые» на домашнем стадионе принимали «Локомотив». Подопечные Деяна Станковича одержали крупную победу со счетом 5:2. После 16 туров Премьер-лиги «народная команда» с 31 очком занимает четвертое место. «Спартак» отстает от идущего первым «Зенита» на восемь баллов.