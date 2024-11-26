Орлов: «Станкович придумал, как ловить Батракова»

Известный журналист Геннадий Орлов поделился комментарием о действиях игроков «Спартака» по хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову.

Напомним, в 16-м туре чемпионата России «Спартак» разгромил дома «Локомотив» со счетом 5:2. Батраков провел на поле 79 минут, но голевыми действиями не отметился.

«Это Станкович. Он придумал, как его ловить, ловушки устраивал. Игроки передавали [его друг другу]. Ну, этого и ожидать надо было, что с Батраковым это произойдет», — заявил Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

В текущем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 20 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и оформил восемь ассистов.