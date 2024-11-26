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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба может завершить карьеру уже летом: объясняем, почему сезон-2024/25 может стать для него последним

26 Ноября 2024 • 13:52 Комментировать

В сентябре текущего года 36-летний нападающий Артём Дзюба подписал однолетний контракт с тольяттинским «Акроном», чтобы добраться до заветной цели — стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, когда форвард повесит бутсы на гвоздь.

Уход из «Локомотива»

Дзюба полностью провалил вторую часть прошлого сезона чемпионата России из-за скомканных сборов. По семейным обстоятельствам форвард не смог пройти полноценную подготовку и был практически бесполезен для «Локомотива» весной. В это же время кто-то из руководства клуба захотел убрать Дзюбу из состава. Одно наложилось на другое, и по итогу Дзюба за весь весенний отрезок не сделал ни одного результативного действия и покинул клуб свободным агентом.

«Акрон»

Казалось, что теперь мы будем наблюдать за Дзюбой исключительно в Медиалиге, но в самый последний заявочный день опытный футболист заключил трудовой договор с «Акроном». На данный момент Дзюба провёл за новую команду уже девять игр, в которых забил два мяча и оформил три ассиста.

Конечно, в Тольятти Дзюба поехал не за деньгами, а за рекордом. Он очень трепетно относится к таким вопросам, а тут появилась отличная возможность попробовать вписать своё имя в историю отечественного футбола.

Рекорд Кержакова

За свою длительную карьеру Александр Кержаков забил 233 мяча, что является абсолютным рекордом среди российских футболистов. На сегодняшний день до повторения рекорда Дзюбе осталось отличиться всего два раза, а чтобы превзойти коллегу – три. Если Дзюба не получит серьёзную травму, которая выбьет его из строя на длительный отрезок времени, то в ближайшее время рекорд Кержакова падёт. Нет никаких сомнений, что Дзюба сможет забить три мяча до конца этого сезона, после чего он со спокойной душой сможет повесить бутсы на гвоздь.

Последний сезон

Вероятно, это последний сезон Дзюбы в качестве профессионального футболиста. Если он побьёт рекорд Кержакова по голам, то его миссия будет полностью выполнена. К тому же возраст уже даёт о себе знать, ведь в последнее время Дзюба очень тяжело набирает форму, особенно после длительной зимней паузы. Но может ли что-то заставить Дзюбу продолжать? Наверное, только возвращение сборной России к международным турнирам. Валерий Карпин уже давно дал понять, что в период отстранения возрастные игроки не рассматриваются, но как только нас вернут, то вызываться будут все лучшие. Конечно, сейчас у нас приличное количество нападающих, но если Дзюба сможет держать высокую планку, но почему бы и нет?

Для чего Дзюбе нужна сборная? Дело в том, что Артёму не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром национальной команды. Сейчас у него и Кержакова по 30 голов, поэтому следующий мяч станет рекордным для Дзюбы. Форвард уже пытался напроситься в сборную, но принципиальный Карпин не стал прислушиваться к словам игрока, в очередной раз подметив, что сейчас в приоритете молодёжь.

Фото: Globallookpress.com; группа ВК «Акрона»

Дмитрий Миляев

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Артём Дзюба РПЛ Акрон ещё теги
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