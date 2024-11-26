Кечинов уверен, что Угальде может приносить «Спартаку» ещё больше пользы

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прогрессе Манфреда Угальде и ближайших перспективах «красно-белых».

- Для вас Угальде стал открытием в этом сезоне? Все-таки вторая половина прошлого сезона у него получилась провальной, и он заиграл только с приходом Эсекьеля Барко.

- Да. Если учитывать, что в прошлом сезоне мы ждали от него хотя бы каких-то голевых действий, но ничего не дождались. С приходом Станковича, который в него поверил и стал постоянно ставить его в состав, а потом и Барко, он начал раскрывать свои самые лучшие качества, стал забивать, отдавать. Сейчас он полезен для команды, что является приятным сюрпризом.

- Угальде всего 22 года. Насколько велик его потенциал, как думаете?

- Нужно играть здесь и сейчас. Он в «Спартаке», и именно сейчас от него нужна качественная игра. Если он станет лучшим бомбардиром чемпионата, а «Спартак» завоюет золотые медали, тогда и будем говорить о чем-то.

- Есть мнение, что уход Соболева пошел Угальде на пользу. А вы как считаете?

- В случае Угальде, да, пошел на пользу. Все футболисты разные. Кто-то не очень уверенно себя чувствует, когда есть конкурент не слабее. На игрока это давит, поэтому он не может показать свои лучшие качества. А кого-то подстегивает конкуренция, и игрок еще больше прибавляет.

- Угальде и Соболев – разноплановые нападающие. Вам какой типаж больше нравится?

- Такой, как Угальде. Сужу по себе. Я был не очень фактурный, как Соболев или Дзюба, и мне больше нравятся техничные, резкие, быстрые, юркие форварды.

- У «Спартака» уже четыре подряд победы в чемпионате с общим счетом 13:2, но впереди матч с «Краснодаром» на выезде. «Быки» еще не проигрывали в этом сезоне. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы победить?

- Выдать свой лучший матч. Мы видели игру с «Зенитом» в Питере, в которой «красно-белые» выглядели очень здорово. С «Локомотивом» «Спартак» провел ярчайший матч. А с «Краснодаром» надо сыграть еще лучше. Жду, что лидеры проявят себя еще убедительнее, Барко, Угальде. Хотя после четырех забитых мячей куда еще лучше? Но Угальде может принести еще больше пользы. Даже не в плане забитых мячей. Он может выполнить еще больший объем работы. Вот и надо, чтобы каждый футболист на своей позиции выполнил еще больше работы, чем даже с «Локомотивом». Тогда шансы набрать очки в игре с южанами будут хорошие.

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- Есть ли у вас оптимизм в отношении этого матча?

- Конечно. «Краснодар» - это же не мадридский «Реал». Да, он крупно обыграл «Спартак» в первом круге, но именно в тот день и час эта команда была сильнее. Почему бы теперь москвичам не сделать то же самое? Не вижу в игре команды Мусаева ничего сверхъестественного.

- Тот факт, что «Краснодар» потерял очки в матче с «Химками» туром ранее, не может мотивировать его еще сильнее, ведь отступать некуда?

- Всегда есть какая-то мотивация. Но у южан она очевидна – стать чемпионами, поэтому для них важна каждая игра. Это понятно. Любое набранное очко приближает их к заветной цели.

- Завтра у «красно-белых» ответная кубковая встреча с «Ростовом». Первую «Спартак» проиграл, 0:1. Удивитесь, если москвичи не смогут пройти в следующий раунд Пути РПЛ?

- Я жду, что «Спартак» все-таки удачно сыграет. В этом сезоне команда показывает яркий футбол, хотя и плохие матчи тоже бывали. Главное, чтобы команда не провалилась и была единым целым. Тогда шансы хорошие. Тем более, футболисты у Станковича сильнее, чем у Карпина.

Елена Григорьевская