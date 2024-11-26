Барко: «У «Спартака» лучшие игроки в России»

Аргентинский хавбек «Спартака» Эсекьель Барко считает, что «красно-белым» по силам побороться с петербургским «Зенитом».
«Мы можем догнать «Зенит». Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом», и зарабатывать свои очки. Лучшие игроки в России у нас, в «Спартаке», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».
В последнем матче чемпионата России «Спартак» на своем поле принимал «Локомотив». «Народная команда» отпраздновала крупную победу со счетом 5:2.
По итогам 16 туров Премьер-лиги «красно-белые» с 31 очком занимают четвертую позицию в турнирной таблице. Команда уступает лидирующему «Зениту» восемь баллов.
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