«Краснодар» хочет купить вингера с ценником 16 миллионов евро

Вингер «Интернасьонала» Уэсли имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Российской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Radio Grenal.

Согласно данным источника, заполучить атакующего полузащитника в свои ряды хочет «Краснодар». Бразильская сторона готова расстаться с футболистом, если за него заплатят порядка 16 миллионов евро. При этом эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Уэсли поучаствовал в 46 поединках «Интернасьонала». Вингер записал на свой счет 12 голов.

После 16 туров Премьер-лиги «Краснодар» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице.