Глушаков: «Динамо» проваливается и в селекции, и в чемпионате»

Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о московском «Динамо».
«Они давно проваливаются. И в селекции, и в чемпионате. С таким бюджетом нужно брать игроков для борьбы за чемпионство. В прошлом сезоне выстрелили на эмоциях после прихода Лички», - передает слова Глушакова «Чемпионат».
После 16 туров чемпионата России «Динамо» набрало 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. В следующем матче Премьер-лиги «бело-голубые» на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».
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