Агент назвал Маркиньоса лучшим игроком РПЛ

Агент Стефано Кастанья, который работает с атакующим полузащитником «Спартака» Маркиньосом, дал комментарий о футболисте.

«Готов ли Маркиньос себя проявить в матче с «Ростовом», как и в игре с «Локомотивом»? Маркиньос – лучший игрок в российском чемпионате, он всегда готов играть и забивать», - цитирует агента Metaratings.

За «Спартак» 25-летний Маркиньос провёл 18 официальных матчей. В них бразильский футболист записал на свой счёт три голевых паса на партнёров.

«Спартак» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на восемь очков.